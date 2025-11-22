Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин раскрыл, что происходит на самом горячем направлении в ДНР

Ситуация в Красноармейске, где свыше 75% территории находится под контролем российских военных, планомерно ухудшается для Украины. Об этом журналистам рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Ситуация для украинских боевиков ухудшается.

Ситуация в Красноармейске, где свыше 75% территории находится под контролем российских военных, планомерно ухудшается для Украины. Об этом журналистам рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«В самом Красноармейске уже более 75% территории самого города находится под контролем наших Вооруженных сил. И ситуация планомерно для противника ухудшается», — цитирует Пушилина РИА Новости. Он подчеркнул, что в центре внимания у всех сейчас Красноармейско-Димитровская агломерация. Противник сейчас окружен, а российские военные продолжают его перемалывать.

ВС РФ в конце октября установили контроль над большей частью территории Красноармейска в ДНР. В ночь на 22 ноября дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 69 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. В Ростовской области было зафиксировано 16 дронов. В Самарской и Саратовской областях — по 15 БПЛА в каждой. В Крыму — 13 БПЛА. В Волгоградской и Курской областях — по три дрона. Карта ночных атак ВСУ — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше