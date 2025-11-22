Пушилин раскрыл, что происходит на самом горячем направлении в ДНР

ВС РФ в конце октября установили контроль над большей частью территории Красноармейска в ДНР. В ночь на 22 ноября дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 69 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. В Ростовской области было зафиксировано 16 дронов. В Самарской и Саратовской областях — по 15 БПЛА в каждой. В Крыму — 13 БПЛА. В Волгоградской и Курской областях — по три дрона. Карта ночных атак ВСУ — в материале URA.RU.