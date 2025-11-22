Туристы из России четвертые сутки не могут вылететь из ОАЭ из-за переноса рейсов

Российские туристы уже четвертый день не могут вылететь из ОАЭ из-за переноса рейсов. По их словам, около 50 человек фактически оказались в «заложниках» у туроператора. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Изначально вылет из Шарджи в Москву был намечен на 20 ноября, но рейс отменили. На следующий день группу перевезли в Абу-Даби, где обещали отправить туристов домой 22 ноября, однако уже по дороге в аэропорт стало известно о новой отмене.
По данным туристов, представители туроператора сообщили, что ближайший вылет возможен только 24 ноября, то есть через четыре дня после первоначальной даты. Путешественники утверждают, что компания не дает понятных разъяснений и часто вводит их в заблуждение относительно сроков отправления.
В числе застрявших находятся дети и пожилые люди. Один из путешественников сообщил телеканалу, что группа вынуждена перемещаться между городами и отелями. Он добавил, что информация меняется каждые несколько минут, а представители авиакомпании называют происходящее разовыми случаями, но решают их медленно, почти не предоставляя подробностей.
В начале октября произошел еще один скандал: «Турецкие авиалинии» отменили сразу пять ночных рейсов из Антальи в Москву и обратно. Причем официальных комментариев авиакомпания не предоставила. Пассажирам сказали, что самолеты не принимают именно в аэропорту Внуково.