Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Трое детей и их мать пострадали в столкновении двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города.

Источник: Полиция Севастополя

Отмечается, что авария произошла накануне вечером на улице Олега Кошевого. По предварительной информации Госавтоинспекции, 38-летняя водитель автомобиля Kia неправильно выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля ВАЗ под управлением 24-летнего водителя, и врезалась в него.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля ВАЗ: 5-летняя девочка, 2-летний и десятимесячный мальчики, а также их 21-летняя мать получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения», — сказано в сообщении.

Как уточнили правоохранители, в момент ДТП пострадавшая девочка была пристегнута ремнем безопасности, остальные двое детей находились в специальных удерживающих устройствах.

Состояние опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка.