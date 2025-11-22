Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе

Отмечается, что авария произошла накануне вечером на улице Олега Кошевого. По предварительной информации Госавтоинспекции, 38-летняя водитель автомобиля Kia неправильно выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля ВАЗ под управлением 24-летнего водителя, и врезалась в него.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля ВАЗ: 5-летняя девочка, 2-летний и десятимесячный мальчики, а также их 21-летняя мать получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения», — сказано в сообщении.
Как уточнили правоохранители, в момент ДТП пострадавшая девочка была пристегнута ремнем безопасности, остальные двое детей находились в специальных удерживающих устройствах.
Состояние опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка.