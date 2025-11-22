Освобождение Константиновки все ближе, а Красноармейск зачищают от мин ВСУ: карта СВО к 22 ноября

В блиндаже украинских боевиков под Красноармейском (ДНР) в ходе совместных оперативно-боевых мероприятий ФСБ и органов военной контрразведки Центрального военного округа был обнаружен тайник ВСУ. В пресс-службе ведомства сообщили, что в схроне находились самодельные боеприпасы для беспилотников, содержащие химические вещества. Взрывные устройства были выполнены в виде лабораторных пробирок с хлорпикрином, который запрещен к использованию. Также в схроне присутствовали заряды пластита и емкости с бензином. При взрыве эти устройства могут преобразоваться в фосген — боевое отравляющее вещество удушающего действия.