Алаудинов: большая часть опытных наемников уничтожена на Украине

По словам Алаудинова, качество подготовки наемников ВСУ снизилась, а большинство опытных боевиков уничтожено.

Большинство опытных боевиков ВСУ уничтожено, а качество подготовки иностранных наемников снизилось. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Тех профессионалов, которые раньше были из наемников, мы не фиксируем, потому что большая часть этих профессиональных наемников уже уничтожена», — сказал Алаудинов на Форуме российской идентичности, передает ТАСС. Он добавил, что те украинские военные, которые остались в живых, «увидели картину» и сами покинули зону боевых действий. Генерал-лейтенант подчеркнул, что ВСУ сейчас концентрирует наемников в районе Покровска и Купянска в попытке купировать продвижение ВС РФ.

Значительные потери ВСУ подтверждаются не только заявлением генерал-лейтенанта Апты Алаудинова, но и свидетельствами украинского командира, который отметил, что за семь месяцев через его подразделение прошло около 2000 человек, и трех четвертей из них уже нет в живых. Также ранее пленные военнослужащие ВСУ сообщали о проблемах с командованием и нехватке квалифицированного личного состава.