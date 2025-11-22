За сутки в Ростовской области зафиксировали два пожара и четыре ДТП

За сутки 21 ноября в Ростовской области ликвидировали возгорания и последствия нескольких дорожных аварий. Статистику предоставили в ГУ МЧС России по региону.
Донские спасатели потушили два техногенных пожара, а также выезжали на четыре ДТП. Всего в указанный период задействовали 32 человека и восемь единиц техники.
В МЧС также сообщили прогноз погоды на 22 ноября. Сегодня в первой половине дня местами сохранится туман. День должен пройти без существенных осадков. Ветер ожидается юго-восточный и южный 5−10 м/с. Днем воздух должен прогреться до +10−15 градусов, по югу — до +18 градусов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.