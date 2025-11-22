Будь начеку: что происходит с авиарейсами в России 22 ноября 2025

В аэропорту Сочи рейс Y7 3252 в Москву, который должен был вылететь в 04:50, задерживается до 14:25 (задержка почти 10 часов). Рейс IO 1825 в Анталью задерживается на 2 часа до 08:30. Рейс FV 6568 в Санкт-Петербург задерживается на полчаса до 08:25.