Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли, ещё двое пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область

Атака беспилотника на промышленные объекты в Сызрани (Самарская область) привела к человеческим жертвам: по официальным данным, зафиксировано двое погибших и двое раненых. Об этом доложил глава региона Вячеслав Федорищев.

Источник: Life.ru

Он заявил, что атака была совершена вражеским БПЛА, который нацеливался на предприятия топливно-энергетического комплекса. Федорищев подчеркнул, что силами ПВО нападение было нейтрализовано. Губернатор выразил глубокую скорбь в связи с гибелью двух человек и заверил, что пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская поддержка.

Ранее около 10 взрывов прозвучало над Сызранью Самарской области. Местные жители слышали гул в небе, громкие звуки исходили с северной части города. По словам очевидцев, дроны было слышно со стороны реки Волги, они летели на низкой высоте. По данным Минобороны, над Самарской областью сбили 15 дронов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше