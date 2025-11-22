При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека

«Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена. С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека… Два человека пострадали», — написал Федорищев в своем канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
