При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области, два человека в Сызрани погибли в результате падения БПЛА, еще двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Источник: © РИА Новости

«Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена. С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека… Два человека пострадали», — написал Федорищев в своем канале на платформе Max.

Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

