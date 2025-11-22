Федорищев: Два человека погибли при атаке БПЛА в Сызрани Самарской области

Город Сызрань Самарской области подвергся атаке со стороны беспилотников боевиков Вооруженных сил Украины. Погибли, по меньшей мере, два человека. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев в MAX.
Как следует из публикации, атака произошла в субботу, 22 ноября. Тогда киевский режим попытался ударить по промышленным предприятиям, расположенным на территории Самарской области. Однако силы ПВО отразили атаки.
«С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека», — сообщил Федорищев.
Он также добавил, что случившееся стало невосполнимой потерей для всего региона и страны. Правительство субъекта РФ окажет всю необходимую помощь семьям погибших. В том числе будет оказана материальная поддержка.
«Два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил Федорищев.
Немногим ранее атаке со стороны киевского режима подверглась Ростовская область. Однако силы противовоздушной обороны успешно отразили удары. Тем не менее, одно из административных зданий получило повреждения. Среди людей пострадавших нет.