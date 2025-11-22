На Урале полицейский застрелил агрессивного алабая

Огромная собака, по всей видимости, сорвавшаяся с поводка, забежала в один из дворов 19 ноября. Пес без видимых причин напал на миниатюрную собаку, затем покусал нескольких детей, сообщили «РГ» очевидцы происшествия. Малыши смогли забраться на горку, а взрослые не смогли отогнать алабая и вызвали полицию.
Местный зооволонтер Алена Биелицки рассказала нам, что незадолго до стрельбы во дворе ей позвонил знакомый — сотрудник полиции, ранее работавший кинологом. Он уточнял, как лучше поступить с агрессивной собакой, терроризировавшей двор. Девушка поделилась номером приюта для крупных собак, в том числе для алабаев. После этой беседы полицейский прибыл на вызов, попытался усмирить собаку, но алабай бросился на офицера. Тогда сотрудник полиции застрелил пса из табельного оружия.
Почти сразу местные жители стали громко возмущаться с балконов: по их мнению, собаку можно было усмирить без стрельбы. В свою очередь, зооволонтеры обратились в местное подразделение МВД, и им прислали официальный ответ, что в данном случае полицейский применил оружие обоснованно. Впрочем, официальных комментариев по поводу этой истории пока не поступало.