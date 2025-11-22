На Урале полицейский застрелил агрессивного алабая

Местный зооволонтер Алена Биелицки рассказала нам, что незадолго до стрельбы во дворе ей позвонил знакомый — сотрудник полиции, ранее работавший кинологом. Он уточнял, как лучше поступить с агрессивной собакой, терроризировавшей двор. Девушка поделилась номером приюта для крупных собак, в том числе для алабаев. После этой беседы полицейский прибыл на вызов, попытался усмирить собаку, но алабай бросился на офицера. Тогда сотрудник полиции застрелил пса из табельного оружия.