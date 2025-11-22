ВСУ попытались атаковать топливные объекты в Самарской области

Целью ВСУ были объекты топливно-энергетического комплекса.
Боевики ВСУ пытались атаковать промышленные объекты Самарской области. В результате падения БПЛА погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена. С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека», — написал глава региона в своем канале в соцсети Max. По его словам, правительство региона окажет помощь родным погибших. Кроме того, в еще два человека пострадали — им оказывают медпомощь.
Ранее в Заводском районе Саратовской области после удара беспилотников были выбиты окна в нескольких жилых домах. Тогда одна женщина получила травмы.