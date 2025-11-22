«Лед не выдержал массы тела»: рыбалка закончилась для сибиряка трагедией

На Братском водохранилище произошла смертельная трагедия: 73-летний рыбак погиб, провалившись под тонкий лед. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Информация об обнаружении человека, провалившегося под лед, поступила вечером 21 ноября. Спасатели и правоохранители оперативно прибыли на место в один из заливов, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Погибший 73-летний мужчина отправился на рыбалку 12 ноября. Его зимовье располагалось в 30 километрах от населенного пункта Малая Уда. Передвигаясь по заливу Удинский, мужчина провалился в воду и утонул. Глубина в месте провала составила около пяти метров. Тело пенсионера подняли со дна.
