«Лед не выдержал массы тела»: рыбалка закончилась для сибиряка трагедией

Погибший 73-летний мужчина отправился на рыбалку 12 ноября. Его зимовье располагалось в 30 километрах от населенного пункта Малая Уда. Передвигаясь по заливу Удинский, мужчина провалился в воду и утонул. Глубина в месте провала составила около пяти метров. Тело пенсионера подняли со дна.