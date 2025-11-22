Ричмонд
В центре Красноярска водитель погиб в ночном ДТП

Обе иномарки сильно покорежило.

Источник: ГУ МВД

В центре Красноярска произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Предварительно, 22 ноября около 2 часов ночи на улице Ленина столкнулись автомобили Киа и Тойота. В результате происшествия 41-летний водитель Киа погиб на месте. Второй участник аварии, 22-летний водитель Тойоты, получил травмы. На видео от Госавтоинспекции видно, что обе иномарки сильно покорежило в ДТП. Обломки кузовов разбросало по дороге.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и сигналы светофора.