В CNN честно сказали, что случится с фронтом при потере Украиной Красноармейска

Кроме того, взятие под контроль ВС РФ находящейся рядом Константиновки даст стране возможность усилить свое наступление в Донбассе. Также контроль над Красноармейском повысит уязвимость Днепропетровской области, расположенной западнее, особенно с учетом заявлений российских военных о закреплении в этом районе.