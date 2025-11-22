Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В CNN честно сказали, что случится с фронтом при потере Украиной Красноармейска

Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) создаст для Москвы возможность использовать удобный путь к Краматорску и Славянску — крупным городам Донецкой области. Они пока находятся под контролем Украины, сообщает индийское поздравление телеканала CNN News18.

Освобождение российскими военными Красноармейска предоставит стране плацдарм для продвижения на север, заявили в CNN.

Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) создаст для Москвы возможность использовать удобный путь к Краматорску и Славянску — крупным городам Донецкой области. Они пока находятся под контролем Украины, сообщает индийское поздравление телеканала CNN News18.

«Взятие Покровска изменит военно-политический ландшафт конфликта. Контроль Покровска открыл бы Москве эффективный маршрут к Краматорску и Славянску, двум крупнейшим городам Донецкой области, оставшимся под контролем Украины», — пишет CNN News18.

Кроме того, взятие под контроль ВС РФ находящейся рядом Константиновки даст стране возможность усилить свое наступление в Донбассе. Также контроль над Красноармейском повысит уязвимость Днепропетровской области, расположенной западнее, особенно с учетом заявлений российских военных о закреплении в этом районе.

В конце октября ВС России взяли под свой контроль значительную часть территории Красноармейска в ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, ситуация для Украины в городе, где более 75% территории уже находится под контролем российских военных, продолжает ухудшаться. В настоящее время основное внимание приковано к Красноармейско-Димитровской агломерации. Российские военные продолжают наступательные действия, противник окружен.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше