ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске, оставив без света три тысячи человек

Ранее Life.ru рассказывал, что во время налёта украинских беспилотников на Белгородскую область пострадал сотрудник МЧС и ещё один мирный житель. Спасатель получил травмы, пока тушил возгорание, вызванный дроном. Второй человек отравился угарным газом.