ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске, оставив без света три тысячи человек

Глава региона уточнил, что этот удар привел к выходу из строя двух котельных. Вследствие повреждения энергоузла, около 3000 потребителей остались без электроснабжения. По предварительной информации, которую озвучил губернатор, обошлось без пострадавших.
Ранее Life.ru рассказывал, что во время налёта украинских беспилотников на Белгородскую область пострадал сотрудник МЧС и ещё один мирный житель. Спасатель получил травмы, пока тушил возгорание, вызванный дроном. Второй человек отравился угарным газом.
