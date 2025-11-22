Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске, оставив без света три тысячи человек

Инфраструктура города Рыльска в Курской области пострадала в результате атаки, совершённой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Губернатор Александр Хинштейн проинформировал, что вражеский огонь был направлен конкретно на местную подстанцию, расположенную в микрорайоне Боровском.

Источник: Life.ru

Глава региона уточнил, что этот удар привел к выходу из строя двух котельных. Вследствие повреждения энергоузла, около 3000 потребителей остались без электроснабжения. По предварительной информации, которую озвучил губернатор, обошлось без пострадавших.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время налёта украинских беспилотников на Белгородскую область пострадал сотрудник МЧС и ещё один мирный житель. Спасатель получил травмы, пока тушил возгорание, вызванный дроном. Второй человек отравился угарным газом.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше