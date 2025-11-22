Ричмонд
ВСУ лишились свежей силы на самом горячем направлении в ДНР. Видео

На красноармейском направлении расчеты ударных FPV-дронов из подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр» оказали существенную поддержку штурмовым группам. В результате их действий были ликвидированы позиции ВСУ, а также их новые и неподготовленные резервы, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли мощный удар по неподготовленным резервам ВСУ на красноармейском направлении.

«Противник на данной линии боевого соприкосновения бросает новые необученные резервы, но расчеты ударных дронов группировки ежедневно поддерживают действия штурмовых подразделений и уничтожают живую силу и позиции ВСУ», — заявили в Минобороны для агентства URA.RU. Операторы FPV-дронов непрерывно находятся в воздухе, выявляя позиции и живую силу противника.

Несмотря на попытки маскировки и применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), операторы успешно поражают цели, заставая бойцов ВСУ врасплох. Благодаря высокому профессионализму российских военных из группировки войск «Центр» противник несет существенные потери в живой силе на подступах к Красноармейску.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, положение Украины в городе систематически усугубляется. На данный момент более 75% территории населенного пункта находится под контролем российских военных. Основное внимание приковано к Красноармейско-Димитровской агломерации. Российские военные продолжают оказывать давление на противника, который оказался в окружении.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
