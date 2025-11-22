Ричмонд
Хинштейн: около 3 тыс человек остались без света из-за удара ВСУ по Рыльску

Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали подстанцию в микрорайоне Боровском в Рыльске.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины атаковали подстанцию в Рыльске Курской области. Из-за удара без электричества остались порядка трех тысяч человек. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Как следует из заявления руководителя Курской области, все произошло в субботу, 22 ноября. Тогда киевский режим целенаправленно ударил по подстанции, расположенной в микрорайоне Боровском в Рыльске.

«В результате атаки из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка 3 тыс. абонентов», — сообщил Хинштейн.

При этом он подчеркнул, что, по предварительной информации, жертв среди населения нет. Никто не погиб и не пострадал.

Немногим ранее атаке со стороны киевского режима подверглась Самарская область. Там украинские боевики попытались атаковать Сызрань. Погибли, по меньшей мере, два человека. Еще два пострадали.

