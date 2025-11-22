Baza: Более 300 пассажиров несколько часов ждут свой багаж в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово более 300 пассажиров несколько часов ждут свои чемоданы. Как сообщает Telegram-канал Baza, минимум три рейса прибыли в столицу без багажа.
Людям приходится стоять в очереди более четырех часов, чтобы подать заявление на его розыск. Выйти из зоны ожидания они не могут, иначе придется пройти таможенный контроль.
По словам пассажиров, многие успели пропустить стыковочные рейсы и потеряли деньги. Сотрудники аэропорта почти не оказывают помощь ожидающим: выдали только кулер с водой.
Проблема коснулась рейсов Air Arabia из Шарджи. В аэропорту пояснили, что около 1,5 тонны багажа не были отгружены в пункте вылета, что и стало причиной задержки, передает Telegram-канал.
В это же время российские туристы уже четвертый день не могут вылететь из ОАЭ из-за переноса рейсов. По их словам, около 50 человек фактически оказались в «заложниках» у туроператора.
В начале октября произошел еще один скандал: «Турецкие авиалинии» отменили сразу пять ночных рейсов из Антальи в Москву и обратно. Причем официальных комментариев авиакомпания не предоставила. Пассажирам сказали, что самолеты не принимают именно в аэропорту Внуково.