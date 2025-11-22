Хинштейн: ВСУ ударили по подстанции в Рыльске

В Рыльске Курской области украинские военные атаковали подстанцию, из-за чего без электричества остались около трех тысяч человек. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
— ВСУ нанесли целенаправленный удар по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске. В результате атаки из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка трех тысяч абонентов, — сообщил глава региона.
Как он написал в своем Telegram-канале, пострадавших в результате инцидента, по предварительной информации, нет.
Утром 21 ноября в результате атаки беспилотников ВСУ на Чертковский район Ростовской области была повреждена линия электропередачи, из-за чего свыше 200 домов оказались обесточены. Возникший на месте пожар спасатели оперативно потушили на площади четырех квадратных метров.
В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по автомобилю погибла супружеская пара, а их четырехлетний ребенок был тяжело ранен.
16 ноября из-за атаки вражеских дронов на жилые дома в Волгограде пострадали три человека.