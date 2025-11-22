В Курганской области полиция нашла двух пропавших детей

Сотрудники полиции в Куртамышском округе Курганской области установили местонахождение двух несовершеннолетних, которые не вернулись домой накануне вечером. Мать 11-летнего мальчика обратилась в дежурную часть, после чего были организованы поиски детей и оперативные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.