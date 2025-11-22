В Ростовской области два человека пострадали после ДТП с трактором

В Семикаракорском районе Ростовской области в ДТП с трактором пострадали двое пассажиров иномарки «Хендэ Кретта». Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла вечером 21 ноября на участке автодороги Ростов — Волгодонск в хуторе Потапов. Предварительно, 62-летний водитель мини-кроссовера не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся правой стороной с трактором, который в итоге опрокинулся на левый бок.
— Пострадали пассажиры «Хендэ Кретта» 21 и 54 лет. Детали происшествия выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Донских водителей просят строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
