В Ростовской области два человека пострадали после ДТП с трактором

В донском хуторе трактор опрокинулся после аварии с мини-кроссовером, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском районе Ростовской области в ДТП с трактором пострадали двое пассажиров иномарки «Хендэ Кретта». Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла вечером 21 ноября на участке автодороги Ростов — Волгодонск в хуторе Потапов. Предварительно, 62-летний водитель мини-кроссовера не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся правой стороной с трактором, который в итоге опрокинулся на левый бок.

— Пострадали пассажиры «Хендэ Кретта» 21 и 54 лет. Детали происшествия выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Донских водителей просят строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

