В Ростовской области два человека пострадали после ДТП с трактором

Как уточнили в ведомстве, авария произошла вечером 21 ноября на участке автодороги Ростов — Волгодонск в хуторе Потапов. Предварительно, 62-летний водитель мини-кроссовера не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся правой стороной с трактором, который в итоге опрокинулся на левый бок.