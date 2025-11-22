Хинштейн заявил об ударе ВСУ по подстанции в Рыльске

Украинские боевики нанесли удар по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске Курской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.
По информации губернатора, в результате атаки противника из строя вышли две котельные, без электричества остались около 3 тыс. человек.
«В самое ближайшее время энергетики приступят к восстановительным работам», — написал Хинштейн, отметив, что пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА ВСУ.
