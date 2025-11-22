В Иркутской области 31-летняя женщина погибла под колесами поезда

В Иркутской области 31-летняя женщина получила смертельные травмы из-за наезда поезда. Как сообщили КП-Иркутск в Восточном МСУТ СК России, трагедия произошла 22 ноября на 4875 километре станции Куйтун.
— Пострадавшая погибла на месте от полученных травм, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Братский следственный отдел на транспорте проводит проверку. Расследование ведется по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Результаты контролирует Нижнеудинская транспортная прокуратура.
