Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области 31-летняя женщина погибла под колесами поезда

Трагедия произошла 22 ноября на 4875 километре станции Куйтун.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 31-летняя женщина получила смертельные травмы из-за наезда поезда. Как сообщили КП-Иркутск в Восточном МСУТ СК России, трагедия произошла 22 ноября на 4875 километре станции Куйтун.

— Пострадавшая погибла на месте от полученных травм, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Братский следственный отдел на транспорте проводит проверку. Расследование ведется по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Результаты контролирует Нижнеудинская транспортная прокуратура.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 73-летний рыбак погиб, провалившись под лед в Усть-Удинском районе. Зимовье мужчины располагалось в 30 километрах от населенного пункта Малая Уда.