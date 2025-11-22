В Уссурийске завершили расследование убийства кошки из винтовки

Это произошло в июле этого года на частном подворье на улице Энгельса. Обвиняемый решил, что кошка, зашедшая к нему во двор, провоцирует его собаку на лай. Но вместо того, чтобы спугнуть животное, он выстрелил в кошку из пневматической винтовки. Животное скончалось в муках.