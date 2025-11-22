В Уссурийске завершили расследование убийства кошки из винтовки

В Уссурийске дознаватель отдела полиции завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины. Его обвиняют в жестоком обращении с животным, повлекшем мучительную гибель соседской кошки.
Это произошло в июле этого года на частном подворье на улице Энгельса. Обвиняемый решил, что кошка, зашедшая к нему во двор, провоцирует его собаку на лай. Но вместо того, чтобы спугнуть животное, он выстрелил в кошку из пневматической винтовки. Животное скончалось в муках.
Хозяйка кошки обратилась в полицию. Правоохранители осмотрели двор, опросили свидетелей и изъяли тело животного для экспертизы, которая показала, что кошка скончалась именно от огнестрельного ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». На данный момент следственные действия завершены, а материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.