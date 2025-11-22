Румынские истребители взмыли в небо из-за беспилотников на Украине

В ночь на 22 ноября с 86-й авиабазы в Борче (Румыния) были подняты в воздух два истребителя F-16 Fighting Falcon, которые находились на боевом дежурстве в рамках воздушной полиции НАТО. По информации от пресс-службы министерства национальной обороны страны, целью вылета истребителей являлся мониторинг воздушной обстановки на границе с Украиной.