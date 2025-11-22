В Хабаровске потушили пожар в двухэтажном доме на улице Шеронова

Вечером 21 ноября в Хабаровске произошел пожар в двухэтажном кирпичном доме на улице Шеронова. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 18:11. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Огонь вспыхнул на деревянной веранде, которая была пристроена к жилому дому. На момент прибытия пожарных внутри здания людей не оказалось, что позволило сосредоточиться на тушении.
К месту происшествия оперативно прибыли 11 пожарных и три единицы спецтехники. Им потребовалось менее часа, чтобы локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров. Открытое пламя было полностью ликвидировано к 19:08.
Пострадавших в результате происшествия нет. Огнем повреждены деревянная веранда и кровля здания. Около девяти часов вечера руководитель тушения пожара доложил о полном завершении всех работ на месте.
Для установления точной причины возгорания дознаватели МЧС России проводят проверку.