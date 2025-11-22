Ричмонд
В Омске ночью тушили крупный пожар на складе

Огонь охватил тысячу квадратных метров складских помещений в Центральном округе.

Источник: МЧС РФ

В Центральном округе Омска ночью горел склад. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных в полночь. Локализовать открытое горение удалось к половине четвёртого утра. Пострадавших нет.

Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. На месте работал 51 сотрудник МЧС России по Омской области. Задействовать пришлось 21 единицу техники.

Причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС.

Часом ранее также в Центральном округе горел жилой дом и хозпостройки. Сюда выезжали 17 пожарных и 6 единиц техники, чтобы не допустить распространения огня на другие строения поблизости.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Омской области, пожарные обнаружили в доме тело мужчины.