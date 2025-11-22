В Воронеже участились случаи мошенничества под видом сотрудников водоканала

В ресурсоснабжающей организации предупредили горожан. Никому не сообщайте коды из СМС-сообщений — настоящие сотрудники водоканала никогда их не запрашивают. Также не отвечайте на звонки из мессенджеров от лиц, представляющихся сотрудниками компании. Перезванивайте для уточнения информации по официальным телефонам «РВК-Воронеж», если вам предлагают изменить время процедур.