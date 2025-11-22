Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже участились случаи мошенничества под видом сотрудников водоканала

Аферисты под предлогом проверки счетчиков пытаются получить доступ к личным данным и банковским счетам граждан.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцев предупредили о новом витке телефонного мошенничества. Преступники представляются сотрудниками компании «РВК-Воронеж» и под различными предлогами пытаются получить доступ к личным данным и финансам граждан.

Распространенные схемы обмана:

— Звонки с требованием срочно провести поверку или опломбировку счетчиков воды,

— Предложения изменить время ранее назначенной услуги,

— Просьбы продиктовать коды из СМС для входа на портал «Госуслуги» или в банковское приложение.

В ресурсоснабжающей организации предупредили горожан. Никому не сообщайте коды из СМС-сообщений — настоящие сотрудники водоканала никогда их не запрашивают. Также не отвечайте на звонки из мессенджеров от лиц, представляющихся сотрудниками компании. Перезванивайте для уточнения информации по официальным телефонам «РВК-Воронеж», если вам предлагают изменить время процедур.

В пресс-службе компании подчеркивают, что все официальные обращения сотрудников можно проверить по известным телефонам организации. При любых сомнениях рекомендуется положить трубку и самостоятельно перезвонить в абонентский отдел для проверки информации.