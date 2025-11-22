В Воронеже участились случаи мошенничества под видом сотрудников водоканала

Воронежцев предупредили о новом витке телефонного мошенничества. Преступники представляются сотрудниками компании «РВК-Воронеж» и под различными предлогами пытаются получить доступ к личным данным и финансам граждан.
Распространенные схемы обмана:
— Звонки с требованием срочно провести поверку или опломбировку счетчиков воды,
— Предложения изменить время ранее назначенной услуги,
— Просьбы продиктовать коды из СМС для входа на портал «Госуслуги» или в банковское приложение.
В ресурсоснабжающей организации предупредили горожан. Никому не сообщайте коды из СМС-сообщений — настоящие сотрудники водоканала никогда их не запрашивают. Также не отвечайте на звонки из мессенджеров от лиц, представляющихся сотрудниками компании. Перезванивайте для уточнения информации по официальным телефонам «РВК-Воронеж», если вам предлагают изменить время процедур.
В пресс-службе компании подчеркивают, что все официальные обращения сотрудников можно проверить по известным телефонам организации. При любых сомнениях рекомендуется положить трубку и самостоятельно перезвонить в абонентский отдел для проверки информации.