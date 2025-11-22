Ричмонд
Калининградец украл 17 дверных ручек

Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде полиция выявила похитителя дверных ручек. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщает региональное УМВД РФ.

Как установили правоохранители, подозреваемый украл 17 дверных ручек в домах на ул. Коммунальной, Банковской и Чернышевского. Фигурантом уголовного дела является 34-летний местный житель.

Похититель проникал в подъезды и откручивал ручки. Семь он успел продать, а деньги потратил на личные нужды. Остальные были изъяты полицейскими. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

В суд передела дело против двух калининградцев, подозреваемых в краже бронзового дома с макета Кёнигсберга на острове Канта.