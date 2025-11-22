Десятилетний мальчик погиб, провалившись под лёд на реке Иня в Новосибирске

Спасатели обратились к общественности: «В очередной раз мы обращаемся ко всем взрослым, а также педагогам учебных учреждений с призывом провести максимально активные беседы с детьми о смертельной опасности выхода на лёд. Нужно не просто запрещать, а говорить детям о последствиях и приводить примеры». В пресс-службе МАСС подчеркнули, что «разовые беседы не работают с детьми и чем чаще вы будете рассказывать детям о рисках, тем больше вероятность, что дети услышат вас и усвоят материал». Спасатели принесли глубокие соболезнования семье погибшего мальчика.