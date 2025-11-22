Десятилетний мальчик погиб, провалившись под лёд на реке Иня в Новосибирске

В Новосибирске произошла трагедия на реке Иня, где под лёд провалились двое детей. Как сообщает пресс-служба Муниципальной аварийно-спасательной службы, «вчера произошла очередная трагедия. Нам поступило обращение о том, что на льду, на реке Иня ул. Заречная 3, гуляют двое детей в возрасте 10−12 лет». Экипаж спасателей «Вега-1» незамедлительно выдвинулся на место происшествия, но «к сожалению, по прибытию выяснилось, что дети уже успели провалиться под лёд».
В результате происшествия один ребёнок был спасён очевидцами, а десятилетний мальчик утонул. «Тело ребёнка было обнаружено в 80−100 метрах от места провала, на глубине 2,2 метра, в 30 метрах от берега», — сообщили в пресс-службе МАСС. В поисковых работах была задействована водолазная группа АСО «Южный» в составе шести человек и телеуправляемый подводный аппарат. Тело ребёнка было поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции.
Спасатели обратились к общественности: «В очередной раз мы обращаемся ко всем взрослым, а также педагогам учебных учреждений с призывом провести максимально активные беседы с детьми о смертельной опасности выхода на лёд. Нужно не просто запрещать, а говорить детям о последствиях и приводить примеры». В пресс-службе МАСС подчеркнули, что «разовые беседы не работают с детьми и чем чаще вы будете рассказывать детям о рисках, тем больше вероятность, что дети услышат вас и усвоят материал». Спасатели принесли глубокие соболезнования семье погибшего мальчика.