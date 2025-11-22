Как изменят движение транспорта в Воронеже в связи с подрывом частей ракет

Днем 22 ноября в СНТ Дальние сады под Воронежем уничтожат неразорвавшиеся блоки американских ракет «ATACMS». В связи с этим с 13:00 до 15:00 будет скорректировано движение ряда автобусных маршрутов, проходящих по улице Острогожской, сообщает городское управление транспорта.
№№ 21, 23, 83 проследуют в соответствии со схемами движения до остановки «Улица Острогожская» (конечной маршрута № 51), а затем — в обратном направлении.
№ 24 будет следовать с улицы Острогожской по улицам Ключникова, Аникина до остановки «Поликлиника № 7», затем — в обратном направлении.
Работа маршрутов № 85 и № 92 на указанное время будет приостановлена.