В Карпинске стая собак напала на восьмилетнего мальчика

На территории Карпинска Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает СКР.
Инцидент произошёл накануне во дворе одного из многоквартирных домов. За ребёнка заступился очевидец. Поэтому травм удалось избежать.
По имеющимся у следствия данным, в том районе долгое время живут безнадзорные животные. Каких-либо мер к их отлову не принимается.
Сейчас СКР расследует уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых доклада о ходе расследования.