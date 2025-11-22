В Магнитогорске у мужчины изъяли почти четыре тысячи литров контрафакта

По подозрению в нелегальной деятельности полицейские задержали 54-летнего местного жителя. В его автомобиле «Лада Веста» и арендованном гараже обнаружили 760 полиэтиленовых емкостей объёмом пять литров каждая со спиртосодержащей жидкостью.