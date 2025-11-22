В Магнитогорске у мужчины изъяли почти четыре тысячи литров контрафакта

Сотрудники МВД Магнитогорска пресекли сбыл крупной партии нелицензированного алкоголя. Почти четыре тысячи литров спиртосодержащей продукции сомнительного происхождения не дошли до потребителя в Челябинской области.
По подозрению в нелегальной деятельности полицейские задержали 54-летнего местного жителя. В его автомобиле «Лада Веста» и арендованном гараже обнаружили 760 полиэтиленовых емкостей объёмом пять литров каждая со спиртосодержащей жидкостью.
Предполагается, что мужчина незаконно хранил продукцию для дальнейшего сбыта доверенным лицам. Весь подготовленный для реализации товар был изъят. По первым оценкам, стоимость контрафакта превышает сумму в 300 тысяч рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.