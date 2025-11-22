Ричмонд
В Алматинской области задержали двух браконьеров

Инспекторы государственного природного резервата «Иле-Балхаш» задержали двоих жителей Алматинской области и города Алматы, которые незаконно охотились на территории резервата, сообщили в в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

Источник: Курсив

«В машине были обнаружены: фонарь и охотничье оружие 12-го калибра и 13 отстрелянных зайцев. Данный факт зарегистрировали № 251936031000180 Балхашским районным ОП и возбуждено уголовное дело по статье 337, часть 4, УК РК — “Незаконная охота”, — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение до шести лет свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Ущерб животному миру предварительно оценили в 767 тысяч тенге.