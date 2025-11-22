Ричмонд
Глава СК РФ поручил возбудить дело из-за бездорожья в Пермском крае

Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию в Нытве.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ненадлежащей дорожной инфраструктуры в городе Нытве Пермского края, сообщил информационный центр ведомства.

Главе СК РФ пожаловались на бездорожье в Нытве. Согласно содержанию обращения, дороги в частном секторе на улицах Центральной, Васильковой и Рассветной непригодны для использования: асфальта нет, дождями грунт размывает, образуются ямы. Добраться до школ и прочих важных объектов местным жителям довольно сложно, автомобили преодолевают проблемные участки с трудом.

В обращении также указывается, что многочисленные жалобы не принесли результатов. В региональном следственном управлении СК уже проводят процессуальную проверку.

Руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю поручено возбудить дело и доложить о результатах расследования федеральному начальству.