Глава СК РФ поручил возбудить дело из-за бездорожья в Пермском крае

Главе СК РФ пожаловались на бездорожье в Нытве. Согласно содержанию обращения, дороги в частном секторе на улицах Центральной, Васильковой и Рассветной непригодны для использования: асфальта нет, дождями грунт размывает, образуются ямы. Добраться до школ и прочих важных объектов местным жителям довольно сложно, автомобили преодолевают проблемные участки с трудом.