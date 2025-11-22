Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Террористка Дарья Трепова не стала обжаловать приговор в Верховном суде РФ

Террористка и экстремистка Дарья Трепова, осужденная за теракт в петербургском кафе на Университетской набережной, не стала обжаловать свой приговор в Верховном суде РФ.

Источник: Коммерсантъ

Согласно судебным материалам, предоставленным РИА Новости, установленный законом срок для подачи кассационной жалобы истек.

В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 27 годам колонии общего режима. Это самый строгий приговор для женщины в истории современной России.

В мае апелляционная инстанция оставила вердикт в силе. У осужденной сохраняется право ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока, но только при наличии уважительных причин, таких как болезнь.