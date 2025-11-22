Пять человек сгорели заживо в машине в Джизаке

В социальных сетях распространилось видео, снятое возле одной из автозаправочных станций. На кадрах видно, как водитель грузового автомобиля, поворачивая налево, заезжает на территорию заправки, тем самым закрывая обзор другому грузовику, который в это время собирается выезжать на трассу.
Вместо того чтобы дождаться безопасного момента, водитель второго грузовика выезжает на проезжую часть, по которой на скорости двигался легковой автомобиль. В результате происходит столкновение: легковушка врезается в кузов грузовика, после чего автомобиль моментально вспыхивает.
По официальной информации УВД Джизакской области, трагедия произошла 21 ноября около 23:50 на 989 м километре международной автодороги М-39 «Ташкент — Термез», проходящей через территорию Шараф-Рашидовского района.
22-летний водитель грузового автомобиля Isuzu, житель Чиракчинского района Кашкадарьинской области, выезжал с автозаправочной станции. Нарушив правила дорожного движения, он не уступил дорогу легковому автомобилю Lacetti, который двигался по своей полосе под управлением 23-летнего водителя, ехавшего из Ташкента в Самарканд.
По данным правоохранителей, водитель грузовика проигнорировал требования дорожных знаков 2.4 «Уступи дорогу» и 4.1.2 «Направление движения» и совершил поворот в направлении Ташкента в неположенном месте.
В результате столкновения в моторном отсеке Lacetti возник пожар, который быстро охватил весь автомобиль. Водитель легковушки и четверо пассажиров, находившихся в салоне, получили различные травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.