Воронежские госавтоинспекторы спасли заблудившуюся грибницу

В Павловском районе Воронежской области сотрудники ГАИ успешно нашли и спасли 62-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу во время сбора грибов. О происшествии рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции 22 ноября.
Поводом для начала поисков стало обращение супруга пенсионерки. Мужчина сначала пытался найти жену самостоятельно, но быстро приближающиеся сумерки и отсутствие связи вынудили его обратиться за помощью к правоохранителям.
На место оперативно выехал экипаж ДПС в составе инспекторов Владислава Дудецкого и Андрея Полусмака. Для обнаружения заблудившейся женщины они использовали все доступные средства: включили спецсигналы и световые приборы служебного автомобиля, чтобы та могла сориентироваться в темноте.
Этот метод оказался эффективным: грибница, которая к тому времени успела замерзнуть и сильно испугаться, смогла выйти на свет и звук и была обнаружена.