Бастрыкин вновь затребовал информацию о смерти девушки возле бара в Перми

Обстоятельства смерти 18-летней Надежды до сих пор точно не установлены.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 11 мая тело 18-летней Надежды обнаружили висящим на заборе у бара «Пиво, мясо» в Закамске. По словам очевидцев, девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения пыталась спуститься с крыши бара, но зацепилась за острые штыри забора, один из которых пробил ей сердце.

Но полной ясности в обстоятельствах смерти Надежды нет. Поэтому детально разобраться в них потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Общественностью выдвигаются различные версии произошедшего, в том числе высказывается предположение о возможной причастности мигрантов и подруги к совершению преступления. До настоящего времени виновные лица не установлены и к ответственности не привлечены, — сообщили в центральном аппарате СКР.

Александр Бастрыкин вновь затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад как о предварительных, так и об окончательных результатах расследования уголовного дела.