Бастрыкин вновь затребовал информацию о смерти девушки возле бара в Перми

В ночь на 11 мая тело 18-летней Надежды обнаружили висящим на заборе у бара «Пиво, мясо» в Закамске. По словам очевидцев, девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения пыталась спуститься с крыши бара, но зацепилась за острые штыри забора, один из которых пробил ей сердце.