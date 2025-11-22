За три дня в Пермском крае странным образом погибли два подростка

Следователи СК России расследуют уголовное дело, возбужденное по факту смерти 15-летнего подростка в поселке Комарихинский Чусовского округа. Об этом «КП»-Пермь рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.
Тело мальчика нашли 19 ноября у подножия водонапорной башни. Он пропал накануне вечером. Его друзья и одноклассники пытались разыскать его, но обнаружили только на следующий день. Обстоятельства смерти подростка устанавливаются.
Спустя два дня, 21 ноября, в Пермском муниципальном округе, возле курорта Усть-Качка, рядом с поворотом на деревню Одина нашли тело 14-летнего школьника. Обстоятельства и причины смерти сейчас устанавливают следователи СКР.