Пожар вспыхнул на заводе «Акрил» под Воронежем

Возгорание в реакторной установке потребовало привлечения сил семи подразделений.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 22 ноября в Семилукском районе Воронежской области произошел крупный пожар на территории завода «Акрил» в рабочем поселке Латная. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 23:21.

По оперативной информации, огнем в металлической реакторной установке объемом 6 куб. м. была повреждена теплоизоляция и техническая арматура. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы значительные силы: два отделения ПСЧ-55 и по одному отделению из ПСЧ-3, ПСЧ-2, ПСЧ-62 и ПСЧ-92, а также группа службы пожаротушения. Всего на место происхождения выехали 20 человек и 7 единиц техники.

Пожарным потребовалось чуть более часа, чтобы полностью справиться с огнем. Возгорание было локализовано и ликвидировано к 00:27. К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал.