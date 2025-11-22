Пожар вспыхнул на заводе «Акрил» под Воронежем

Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы значительные силы: два отделения ПСЧ-55 и по одному отделению из ПСЧ-3, ПСЧ-2, ПСЧ-62 и ПСЧ-92, а также группа службы пожаротушения. Всего на место происхождения выехали 20 человек и 7 единиц техники.