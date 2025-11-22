Подруга спасла уфимку от мошенников

Жительнице Уфы на сотовый телефон позвонил мужчина. Он представился работником финансовых услуг и пояснил, что ей необходимо обратиться в отделение по месту прописки для подтверждения операций по оплате налогов и недопущению начисления штрафа. Для записи на прием попросил продиктовать цифры из смс-сообщения. Горожанка растерялась и произнесла код. После чего на электронную почту пришло уведомление о том, что были попытки входа в учетную запись на портале «Госуслуг».