Подруга спасла уфимку от мошенников

Жительнице Уфы на сотовый телефон позвонил мужчина. Он представился работником финансовых услуг и пояснил, что ей необходимо обратиться в отделение по месту прописки для подтверждения операций по оплате налогов и недопущению начисления штрафа. Для записи на прием попросил продиктовать цифры из смс-сообщения. Горожанка растерялась и произнесла код. После чего на электронную почту пришло уведомление о том, что были попытки входа в учетную запись на портале «Госуслуг».
Затем с ней связался якобы сотрудник «Центробанка», который сообщил, что ее личные данные в опасности, и мошенники оформляют кредиты на ее имя. И, чтобы избежать негативных последствий, ей необходимо оформить кредиты в банках и перевести все на «безопасный счет».
Горожанка выполнила указание звонивших: подала заявку в мобильном приложении и после одобрения обратилась в финансовое учреждение, где собиралась снять более 600 тысяч рублей. Однако ее счет заблокировали из-за подозрительной активности. О беседах уфимка рассказала своей подруге, которая пояснила, что ее пытались обмануть мошенники. О произошедшем та сообщила в полицию.
Ранее в МВД рассказали, как мошенники выманили у жителей Башкирии 2,6 млрд рублей.