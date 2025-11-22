Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об исчезновении жительницы Сызрани

В июле прошлого года Снежана Богданович ушла из дома в неизвестном направлении и дор сих не вернулась. Приметы разыскиваемой: на вид 55−60 лет, рост 165−170 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы темные средней длины, глаза серо-зеленые, нос прямой. Была одета в синие бриджи, синюю футболку с изображением звезды белого цвета на груди, кроссовки белого цвета.