Мошенники маскируются под налоговиков и крадут личные данные жителей Кубани

После того, как жертва вводит код из смс, мошенники убеждают ее, что ее средства финансируют запрещенные организации, и заставляют совершать незаконные переводы. Правоохранители настоятельно рекомендуют не сообщать коды из смс, пароли и личные данные, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию только через официальные сайты и личные кабинеты. Помните: сотрудники налоговой никогда не просят сообщать коды через звонки или мессенджеры.