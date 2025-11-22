Ричмонд
Мошенники маскируются под налоговиков и крадут личные данные жителей Кубани

Новая мошенническая схема активно действует на Кубани — злоумышленники звонят и пишут жителям, выдавая себя за налоговых инспекторов и покупателей недвижимости.

Источник: Новая Кубань

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, выявлено две основные схемы. Первая — мошенники маскируются под арендаторов или покупателей на сайтах объявлений, отправляют ссылку на фальшивые страницы, чтобы получить доступ к личным кабинетам владельцев жилья. Это позволяет потом размещать ложные объявления и обманывать новых жертв. Вторая — звонки от «налоговиков», которые сообщают о найденных «ошибках» в декларациях и пытаются заставить человека зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги».

После того, как жертва вводит код из смс, мошенники убеждают ее, что ее средства финансируют запрещенные организации, и заставляют совершать незаконные переводы. Правоохранители настоятельно рекомендуют не сообщать коды из смс, пароли и личные данные, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию только через официальные сайты и личные кабинеты. Помните: сотрудники налоговой никогда не просят сообщать коды через звонки или мессенджеры.