Водитель Mercedes после ДТП отлетел в ограждение и погиб в Ленобласти

Ближе к вечеру 21 ноября по Покровской дороге, что на территории промзоны «Уткина заводь» во Всеволожском районе, ехал 47-летний мужчина на Mercedes. Внезапно он потерял управление и врезался в «ГАЗ», за рулем которого сидел 30-летний водитель. После этого иномарка отлетела прямо в силовое ограждение. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— В результате происшествия водитель Mercedes скончался на месте до приезда скорой помощи, — уточнили в ведомстве.
На место приехали и полицейские. Они начали проверку, чтобы установить обстоятельства дорожной трагедии.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что вокруг Петербурга начали строительство Второй кольцевой автомобильной дороги (КАД-2). Ожидается, что она разгрузит восточную часть действующей кольцевой, а после завершения возведения Широтной магистрали, КАД-2 возьмет часть транзитного транспорта.