Водитель Mercedes после ДТП отлетел в ограждение и погиб в Ленобласти

Ближе к вечеру 21 ноября по Покровской дороге, что на территории промзоны «Уткина заводь» во Всеволожском районе, ехал 47-летний мужчина на Mercedes. Внезапно он потерял управление и врезался в «ГАЗ», за рулем которого сидел 30-летний водитель. После этого иномарка отлетела прямо в силовое ограждение. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.