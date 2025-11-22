Ричмонд
Из пермского торгового центра из-за пожарной тревоги эвакуировано 300 человек

В здании сработала система пожарной сигнализации.

Источник: ГУ МЧС по Пермскому краю

В субботу, 22 ноября, в пермском торговом центре «Спешилов» зазвучала пожарная тревога. Из здания были эвакуированы 300 человек. Но, как оказалось, огонь зданию не грозил.

— Сработала система автоматической пожарной сигнализации. Пожарно-спасательное подразделение, прибыв на место установило, что произошло пригорание пищи на фуд-корте, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

За минувшие сутки в Прикамье произошло шесть пожаров, в том числе три — в Пермском округе и один — в Кировском районе Перми.