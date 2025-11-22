Паслер призвал уральцев воздержаться от дальних поездок из-за гололёда

В Свердловской области 22 ноября на федеральных трассах работает 30 единиц техники. Об этом написал в соцсетях губернатор Денис Паслер.
На региональных и муниципальных дорогах задействованы 150 комбинированных дорожных машин, 11 автомобилей с отвалом, восемь автогрейдеров и шесть единиц другой техники. Для борьбы с зимней скользкостью использовали 2400 тонн пескосоляной смеси.
По словам Паслера, сейчас на федеральных и региональных трассах нет ограничений движения. В то же время он призвал уральцев воздержаться от дальних поездок. Особенно это актуально вечером, когда становится темно, а снег с понижением температуры воздуха превращается в ледяную корку.
Также глава региона напомнил номера телефонов ответственных служб. О состоянии федеральных трасс расскажут в дежурно‑диспетчерской службе «Уралуправтодора» по номеру 8‑800‑200‑63‑06. По вопросам уборки на региональных трассах подскажет дорожная диспетчерская служба областного Управления автодорог, телефон +7 (343) 261‑79‑83.
По очистке дорог в муниципалитетах нужно обращаться в ЕДДС соответствующего муниципалитета. А если речь идёт о жизни и здоровье автомобилистов и пешеходов, то лучше звонить по номеру 112.