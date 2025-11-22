На 5 суток арестован парень в Магнитогорске за излишнюю тонировку «семерки»

Пять суток под арестом проведет молодой водитель из Магнитогорска (Челябинская область) за излишнюю тонировку «семерки», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В городе 21 ноября состоялся специальный рейд Госавтоинспекции.
«За три часа 20 водителей привлечены к ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ — за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств”», — говорится в комментарии.
Двух магнитогорцев наказали за то, что не выполнили требования полицейских и не избавились от тонировочных пленок.
Так, 37-летнему мужчину еще в августе выдали такое уведомление. Суд учел наличие на иждивении несовершеннолетних детей и назначил нарушителю обязательные работы на срок 50 часов.
А вот 20-летнему водителю ВАЗ-2107 требование удалить тонировку было выдано 7 ноября, но его он не выполнил. С учетом отягчающих обстоятельств, выразившихся в повторном совершении правонарушения, суд назначил ему административный арест на пять суток. Ранее суд определял ему обязательные работы на 70 часов.