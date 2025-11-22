На 5 суток арестован парень в Магнитогорске за излишнюю тонировку «семерки»

А вот 20-летнему водителю ВАЗ-2107 требование удалить тонировку было выдано 7 ноября, но его он не выполнил. С учетом отягчающих обстоятельств, выразившихся в повторном совершении правонарушения, суд назначил ему административный арест на пять суток. Ранее суд определял ему обязательные работы на 70 часов.