Легковушка столкнулась с автобусом в Нижнем Новгороде: есть пострадавший

Легковушка врезалась в автобус на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Источник: ГУ МВД России по Нижегородской области

По данным правоохранителей, инцидент произошел возле дома № 25 днем 22 ноября. 56-летний водитель автомобиля «Рено Логан» при выезде с прилегающей территории не пропустил маршрутку А-45, ехавшую по главной дороге. В результате столкновения пострадал мужчина, который управлял иномаркой. Его на скорой доставили в больницу для оказания медпомощи. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Борском округе столкнулись два транспортных средства, в результате чего один человек погиб и трое пострадали.