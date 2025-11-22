Легковушка столкнулась с автобусом в Нижнем Новгороде: есть пострадавший

По данным правоохранителей, инцидент произошел возле дома № 25 днем 22 ноября. 56-летний водитель автомобиля «Рено Логан» при выезде с прилегающей территории не пропустил маршрутку А-45, ехавшую по главной дороге. В результате столкновения пострадал мужчина, который управлял иномаркой. Его на скорой доставили в больницу для оказания медпомощи. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.